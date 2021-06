Der DXY klammert sich über der 90,0 an seine Tagesgewinne - Die Fortsetzung der Bewegung wird bei 90,60 auf einen Widerstand stoßen - In der zweiten Wochenhälfte baut der DXY seine Konsolidierung um die wichtige 90,00 aus. Nimmt der Verkaufsimpuls zusätzlich an Fahrt auf, sollte kurzfristig ein erneuter Test der 90,00 anstehen. Ein Bruch dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...