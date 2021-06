Der DAX hat am heutigen Donnerstag wie bereits am Vortag einen Rücksetzer bis in den Bereich von 15.500 Punkten durchgeführt und ist in der Folge erneut nach oben abgeprallt. Aktuell notiert der DAX im Bereich von 15.580 Punkten. Damit notiert der DAX erneut im Bereich des 10er-EMA bei aktuell 15.574 Punkten. Solange der DAX im Bereich des 10er-EMA notiert, sind weiter steigende Notierungen wahrscheinlich, wobei Abwärtskorrekturen ...

