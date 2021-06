München (ots) - Moderation: Ellen Ehni und Oliver KöhrDer Kampf ums Kanzleramt wird eine Herausforderung für die SPD. In den Umfragen stabil um 15 Prozent haben die Sozialdemokraten zurzeit das Nachsehen gegenüber den Grünen und der Union. Und das, obwohl sie in den Augen vieler Beobachter der aktivere Part in der großen Koalition sind. Doch die Fehler dieser Regierung werden zu großen Teilen der SPD angelastet. Sei es die schleppende Digitalisierung oder Misserfolge im Umgang mit der Coronavirus-Pandemie.Das Ziel von Olaf Scholz, mit der SPD bei der Bundestagswahl auf weit über 20 Prozent zu kommen, ja "in den oberen 20 Prozent zu landen", droht in weite Ferne zu rücken.Kann Olaf Scholz das Ruder jetzt noch herumreißen und die politische Stimmung im Land zugunsten der SPD drehen? Wie plant er seine Aufholjagd? Steht die SPD geschlossen hinter ihm?Olaf Scholz stellt sich am 14. Juni in "Farbe bekennen" den Fragen von Ellen Ehni, Chefredakteurin des WDR-Fernsehens, und Oliver Köhr, ARD-Chefredakteur. Das Erste strahlt die 15-minütige Sondersendung im Anschluss an die "Tagesschau" um 20:15 Uhr aus.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Auch die anderen Kanzlerkandidat:innen wurden in einem "Farbe bekennen" interviewt.Redaktion: Moritz RödlePressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4938416