10.06.2021 - Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) Zeit als Krisenmanager scheint vorbei: Jetzt kann er wieder versuchen operativ den Drive zu zeigen, den man bis "vor den Bilanzproblemen" an den Tag legte. Und es kommt Schwung in die Aktivitäten Plug Powers: Nachdem letzte Woche Plug Power eine Ausschreibung für den Umbau der Pariser Flughäfen zu Wasserstoff-Hubs gewinnen konnte, legte man einen Gang zu und machte aus dem Renault MoU ein Unternehmen namens HYVIA, das bereits Ende des Jahres mit der Auslieferung seiner FCV-Leicht-LKW beginnen wird. Und heute dann nächster Baustein: ...

