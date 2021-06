Nebenwerte bringen hierzulande den Erfolg. Diese Aktienfonds mit Deutschland-Fokus gehören zu besten Performern der vergangenen fünf Jahre.Der deutsche Mittelstand hat einen sehr guten Ruf. Aus gutem Grund - schließlich gilt er als Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor sowie als treibende Innovationskraft. Laut dem Bundesverband für mittelständische Wirtschaft BVMW zählen über 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland zu den KMU (kleinere und mittlere Unternehmen). Einer der Erfolgsschlüssel: Eigentum, Leitung und Haftung liegen traditionell meist in einer Hand. Zudem kann der Mittelstand flexibel und schnell reagieren, wenn es der Markt verlangt. Weltweit soll es um die 2.700 "Hidden Champions" geben - knapp die Hälfte davon, so der Verband, sind deutsche Mittelständler. Darunter befinden sich nicht selten Weltmarktführer. Auf dieses Potenzial setzen auch zunehmend Anleger und investieren abseits von bekannten Standardwerten. Das ist oftmals keine schlechte Idee. Zu den Deutschlandfonds mit der besten Performance aus den vergangenen fünf Jahren gehören nahezu ausschließlich Nebenwerte-Produkte. Ein Überblick:

