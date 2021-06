Hamburg (ots) - Hamburg war im Mittelalter das Brauhaus des Nordens. Inzwischen hat sich die (Craft-) Bierkultur an der Elbe wieder bunt und vielfältig entwickelt. Über 30 spannende Brauereien, Brewpubs, Brauprojekte und Bierbars beleben die Tradition neu und interpretieren sie frisch und cool. Live zu erleben während der Hamburg Beer Week vom 25. bis 29. August. In der zweiten Ausgabe 2021 mit noch mehr teilnehmenden Brauern, Locations, Veranstaltungen und Craftbeer-Highlights rund um das Lieblingsgetränk der Norddeutschen.Harte Monate liegen hinter den Brauereien und Gastronomen im Norden. Aber Jammern liegt ihnen nicht: "Weil sie Hamburg sind" schauen sie lieber nach vorne, setzen Zeichen in Richtung Zukunft und feiern die Tradition der Bierkultur Hamburgs. Die Hamburg Beer Week 2021 (HHBW) wird dezentral und pandemiegerecht überall in der Stadt veranstaltet. Flüssiger Stargast wird der "HHBW21 Collaboration-Sud" sein, ein gemeinschaftlich von 17 Hamburger Brauereien gebrautes Bier.Schon im Sommer 2020 haben die Hamburger Brauer bewiesen, was Tatkraft, Leidenschaft und Erfahrung bewirken kann und mitten in der Krise ein dezentrales Bierfestival auf die Beine gestellt, das auch jenseits der Elbe viel Aufmerksamkeit erregte. 2021 geht es weiter: Zu den über 30 teilnehmenden Locations zählen sowohl moderne Klassiker der Hamburger Gastronomiekultur als auch Neuankömmlinge, handfeste Bars, moderne Pubs und innovative Taproom-Konzepte. Eröffnet wird das Spektakel mit einer ganz besonderen Bootsfahrt, der Brewers Cruise. Informationen zum Programm unter www.beerweek.hamburgWer am verlängerten Wochenende der Hamburg Beer Week Ende August nicht nur die Beer-Brews-Cruise mitmachen, sondern auch die Stadt entdecken möchte, bucht am besten die sommerlichen Kurztripangebote von Hamburg Tourismus - auch pandemiegerecht mit kostenloser Stornierung bis 3 Tage vor Anreise. Bereits ab 45 Euro pro Person bietet zum Beispiel das Package "Einfach Hamburg" eine Hotel-Übernachtung inklusive Frühstück und Hamburg CARD für freie Fahrt mit Bus, Bahn, Hafenfähren und bis zu 50% Rabatt bei über 150 touristischen Angeboten. Die Angebote, mehr Inspiration und weitere Informationen zu einem sommerlichen Städtetrip ans Wasser finden sich auf dem rundum erneuerten Webauftritt der Hamburg Tourismus GmbH unter www.hamburg-tourismus.de.Pressekontakt:Hamburg Tourismus GmbHJulia BankusProjekt Managerin Media RelationsTel.: +49 40 30051 495bankus@hamburg-tourismus.deOriginal-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75051/4938494