München (www.anleihencheck.de) - Der eben veröffentlichte, erneute sprunghafte Anstieg der US-Inflation auf 5,0 Prozent im Mai ist kein Grund zur Panik, so Robert Greil, Chefstratege der Merck Finck a Quintet Private Bank.Dass im Vergleich zur quasi stillgelegten Wirtschaft im Vorjahr die Preise mit dem Abklingen der Covid-Krise stärker steigen würden, sei klar gewesen. Schließlich würden hinter der jüngsten Entwicklung primär Basiseffekte und temporäre Entwicklungen stecken. Auf Monatsbasis sei der Inflationsanstieg im Mai zum April (+0,6 Prozent) gegenüber dem Vormonat (+0,8 Prozent im April gegenüber März) aber bereits rückläufig. Die Experten würden davon ausgehen, dass die US-Inflation bereits in diesem Quartal ihren Höhepunkt erreiche. In Richtung Sommer dürfte dann bereits die Normalisierung einsetzen - zumindest in den USA. Für Europa würden die Experten einen ähnlichen Verlauf auf voraussichtlich etwas niedrigerer Basis erwarten, nur um rund ein Quartal verzögert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...