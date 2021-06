Der europäische Flugzeugbauer Airbus plant, noch in diesem Jahr eine A320 mit 100 Prozent Biosprit zu fliegen. Es wäre das erste Mal, dass dann ein Single-Aisle-Flugzeug, also eine Maschine mit einem Kabinengang, mit 100 Prozent SAF-Treibstoff in die Luft geht. Die Erwartungen an Wasserstoff-betriebene Flugzeuge dämpfte Airbus hingegen. Airbus und andere französische Luftfahrt-Unternehmen wollen Ende des Jahres ein Flugzeug mit 100 Prozent nachhaltigem Treibstoff testen. Ein A320neo-Testflugzeug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...