Die EZB hat ihre Zinssätze unverändert gelassen. Der Hauptrefinanzierungssatz (der Reposatz) wurde bei 0 % belassen, die Spitzenrefinanzierungsfazilität bei 0,25 % und die Einlagefazilität, bleibt bei -0,5 Prozent. Andreas Billmeier, Europäischer Volkswirt bei Western Asset Management, einTeil von Franklin Templeton, schreibt in einem Kommentar: "Die EZB hat heute keine wesentlichen Änderungen ihrer Politik angekündigt. Sie hat insbesondere die Ankaufsgeschwindigkeit im Rahmen des PEPP wie bereits im März weiterhin als "deutlich höher" als in Q1 eingestuft. Auf der anderen Seite verweist die EZB auch auf flexible Käufe je nach Marktbedingungen - wir interpretieren dies als Hinweis auf die Sommerperiode, in der weniger Anleihen emittiert ...

