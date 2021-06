Köln/Dortmund (ots) - Am Mittwoch (9.6.2021) starteten in Dortmund die Dreharbeiten für den "Tatort - Liebe mich!". Die Mordkommission nimmt darin die Ermittlungen auf, nachdem in einem Bestattungswald eine heimlich vergrabene Leiche entdeckt wurde. Das Drehbuch für den neuesten Fall von Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Jan Pawlak (Rick Okon) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) stammt von Jürgen Werner. Die Regie übernimmt Torsten C. Fischer, die Bildgestaltung Theo Bierkens.Zum Inhalt: Vor einem Jahr verschwand Feline Wagner, eine Freundin meldete sie damals als vermisst. Jetzt wird zufällig ihre Leiche gefunden, in einem Bestattungswald, bei den Vorbereitungen für eine Urnenbeisetzung. Ein Streit am Fundort lenkt Faber ab: Es ist kaum zu überhören, dass seine Kollegin Martina Bönisch und der KTUler Sebastian Haller ihren privaten Zwist im Dienst austragen. Rosa Herzog und Jan Pawlak nehmen Kontakt zum Bestattungsunternehmen auf: Hier wurde die Grabstätte reserviert, nur wenige Tage nach dem Verschwinden von Feline Wagner - bar bezahlt, von einem Mann, der einen falschen Namen angab. Da wird ein weiteres Mordopfer geborgen, nur ein paar Schritte vom ersten entfernt...Außerdem zu sehen sind Tilmann Strauss als KTU-Leiter Sebastian Haller und Sybille Schedwill als Rechtsmedizinerin Dr. Greta Leitner - sowie in Gastrollen Marlina Mitterhofer, Jan Krauter, Henning Flüsloh, Johann-Christof Laubisch, Stephan Szász, Rosa Enskat, Angelika Bartsch, Niklas Merlin Maienschein u.v.a.Der "Tatort - Liebe mich!" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH (Niederlassung Köln, Produzentin: Lucia Staubach) im Auftrag des WDR (Redaktion: Frank Tönsmann) für das Erste. Gedreht wird bis Anfang Juli 2021 in Dortmund, Köln und Umgebung. Das Erste zeigt "Liebe mich!" voraussichtlich 2022.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR Kommunikation0221 220 7100 / kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4938518