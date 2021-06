EZB-Präsidentin Christine Lagarde: "Jede Diskussion über einen Ausstieg aus dem Notkaufprogramm PEPP wäre verfrüht."Frankfurt - Die Corona-Zahlen sinken, das wirtschaftliche Leben normalisiert sich, die Inflation zieht an. Dennoch geben Europas Währungshüter weiterhin Vollgas. «Jede Diskussion über einen Ausstieg aus dem Notkaufprogramm PEPP wäre verfrüht», betonte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, am Donnerstag in Frankfurt. Die Notenbank ändert nicht ein Jota an ihren...

Den vollständigen Artikel lesen ...