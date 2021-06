Die weltweit einzige Komplettlösung für wissenschaftliche Notizen und Literaturverwaltung ist jetzt als cloudbasierte Software-as-a-Service verfügbar und bietet für Forschende an jedem Ort einen neuen Zugang zum intuitiven Wissensmanagement

QSR International, führend in der Entwicklung von Wissenschafts- und Forschungssoftware, meldete heute den Release von Citavi Web, einer webbasierten Version seiner bekannten Wissensmanagement-Software Citavi. Citavi ist die einzige Komplettlösung für Literaturverwaltung und Notizen. Sie erleichtert Forschenden aller Disziplinen und Fachrichtungen die Analyse wissenschaftlicher Quellen, Zitationsverwaltung und Organisation von Notizen.

Die Software für professionelle Literaturverwaltung Citavi Web kann sehr einfach erlernt und bedient werden. Sie unterstützt Forschende, unabhängig von den bevorzugten Betriebssystemen einzelner Teammitglieder dabei, in der heutigen Forschungsumgebung, die von gemeinschaftlicher Zusammenarbeit von verteilten Standorten aus geprägt ist, erfolgreich zu sein. Citavi Web bietet eine moderne, intuitive, für die Browsernutzung ausgelegte Oberfläche und eine sichere, cloudbasierte Arbeitsumgebung.

"Wir freuen uns sehr, Forschern angesichts der heutigen herausfordernden Bedingungen eine Möglichkeit zu bieten, die Ergebnisse der Zusammenarbeit zu optimieren und zu verbessern", sagte Chris Astle, CEO von QSR International. "Citavi ist in Europa schon seit langer Zeit ein gefragtes Tool und gerne stellen wir unseren Kunden auf der ganzen Welt weitere wertvolle Literaturverwaltungsfunktionen zur Verfügung. Die Einführung einer webbasierten Version, die unseren Kunden die von ihrem Gerät oder Standort unabhängige Nutzung von Citavi ermöglicht, war daher der nächste logische Schritt."

Citavi Web wurde einem strengen Betatest unterzogen und hat dabei sehr positive Rückmeldungen von vielen tausend Test-Teilnehmern erhalten.

"Wir haben von den Testern sowohl in Bezug auf die Intuitivität des Produkts als auch die Eignung für die Nutzung auf Windows- und Mac-Geräten eine sehr positive Resonanz erhalten", so Astle.

"Überdies können Forscher Citavi Web jetzt mit unserer Software NVivo für qualitative Forschung kombinieren, um während ihres gesamten Forschungsprozesses die Qualität der Organisation, Erkenntnisse und Teamarbeit zu steigern."

Citavi Web ist ab sofort verfügbar und kann direkt von Citavi oder über unser autorisiertes Partnernetzwerk weltweit bezogen werden.

Weitere Informationen zu Citavi Web und eine kostenlose Testversion für 30 Tage finden Sie unter www.citavi.com

Über QSR International

QSR International bietet Lösungen, die die Innovatoren und Problemlöser von heute und die Führungskräfte von morgen unterstützen. Mit seiner jahrzehntelangen Tradition in der Unterstützung derjenigen, die mithilfe von NVivo bedeutendes Wissen zur Bewältigung großer Probleme generieren, mit Citavi die Forschungsproduktivität und das Wissensmanagement verbessern, sowie seinem Engagement für die Vorbereitung von Studenten auf eine sich rasant wandelnde Welt mit Sonia, liefert QSR ein Portfolio von Technologielösungen, die wirkliche Veränderungen ermöglichen. QSR International hat seinen Hauptsitz in den USA und unterhält außerdem Niederlassungen in Australien und Europa. Nähere Informationen unter www.qsrinternational.com

Zoe Gaylard, Head of Marketing, +1 781 777 8555, z.gaylard@qsrinternational.com