Aufgrund ihrer einzigartigen chemischen Beschaffenheit kommen Platin und Palladium bisher fast ausschließlich in der Industrie zur Anwendungen, etwa in Katalysatoren zur Reduzierung der Schadstoffbelastung von Fahrzeugen. Im Übrigen wird Platin dabei häufiger in Dieselmotoren verwendet, während Pall...

Den vollständigen Artikel lesen ...