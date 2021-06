(shareribs.com) Frankfurt / New York 10.06.2021 - Technologiewerte zeigten sich im deutschen Handel gegen den Markttrend fester. Vor allem die Papiere von Aixtron konnten kräftig zulegen. An der Wall Street zieht die NASDAQ an, Tesla notieren wieder über der Marke von 600 USD. Der DAX verlor am Donnerstag 0,1 Prozent auf 15.571 Punkte, belastet von Siemens Energy, BMW und RWE. Papiere von Infineon ...

