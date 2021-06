Liebe Leser, was bedeutet die Übernahme / Fusion? Was muss ich als Anleger wissen, wie verhalte ich mich und was bedeutet es für die Zalando-Aktie? All das im Video hier zu sehen von L&S und Daniel Saurenz. Bei Feingold Research haben wir unsere Depots nach Risikoklassen verteilt. Unser Turbo-Dienst heißt - hohe Risiken. Der Lohn - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...