"Die Ideen, die das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 mitbringt, brauchen neue Anwendungen und Funktionen. Von den neuen Herausforderungen profitiert auch der MES-Gedanke", erläutert Markus Diesner, Marketing Specialist Products bei MPDV, der aktiv an der Erstellung der VDI-Richtlinie 5600 Blatt 7 beteiligt war. Aktuell ist er bereits am nächsten VDI-Projekt beteiligt: In Blatt 8 der VDI-Richtlinie 5600 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...