Nexo, das weltweit führende regulierte Finanzinstitut für digitale Vermögenswerte, hat Armanino LLP, eines der größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen in den Vereinigten Staaten und ein weltweit führender Anbieter von Digital-Asset-Lösungen, mit der Bereitstellung von Bescheinigungen hinsichtlich der Depotbestände des Unternehmens beauftragt.

Über die TrustExplorer-Bescheinigungs-Plattform von Armanino wird Nexo Anlegern, Kunden und Aufsichtsbehörden das höchste Maß an Vertrauen, das auf dem Markt verfügbar ist, bieten, indem es ununterbrochenen Zugang zu gemäß Branchenstandard berichteten Bescheinigungen und eine täglich aktualisierte Momentaufnahme der gesamten Aktiva und Passiva bereitstellt.

Die durchgeführten Bestätigungsverfahren entsprechen den vom American Institute of Certified Public Accountants festgelegten Standards, wobei die Ergebnisse zu gegebener Zeit über die Kanäle von Nexo mitgeteilt werden. Vollständige Angaben in US-Dollar, einschließlich eines offenen Dashboards der Aktiva und Passiva, On-Demand-Reporting und andere Informationen, werden öffentlich zugänglich gemacht, sobald der Prüfungsauftrag abgeschlossen ist.

"Da ein selbstregulierter Bereich nicht weniger sondern mehr Transparenz bedeutet, ist das Anbieten von genauen Informationen über öffentliche Rücklagen eine absolute Voraussetzung für Unternehmen, die mit Kryptowährungen keine Erfahrungen haben. Wir freuen uns, dass wir unsere Bücher offengelegt haben, damit Armanino, eine versierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einem beeindruckenden Digital-Assets-Bereich, sicherstellen kann, dass die Vermögenswerte unseres Unternehmens jederzeit die Verbindlichkeiten übersteigen. Auch kann Armanino zeigen, wie ernst wir bei Nexo unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden nehmen", kommentierte Antoni Trenchev, Mitgründer und Managing Partner von Nexo.

"Wir freuen uns über die enge Zusammenarbeit mit dem Nexo-Team, die es Nexo ermöglicht, weiterhin das vertrauenswürdigste Krypto-Kreditprodukt für Kunden in aller Welt anzubieten", so Noah Buxton, Practice Leader des Digital Assets-Bereichs bei Armanino. "Der Ethos des Teams von Nexo hat uns vom ersten Tag an beeindruckt. Wir sind weiterhin der gemeinsamen Überzeugung, dass Krypto-Vermögenswerte mehr Vertrauen bei Kunden schaffen und ihnen mehr Transparenz bieten als herkömmliche Finanzprodukte. Innovation und Selbstregulierung sind der Weg in die Zukunft."

Die Gewährleistung eines hohen Maßes an öffentlicher Rechenschaftspflicht ist ein entscheidender Schritt, um das Prüfbarkeitspotenzial im Bereich der digitalen Vermögenswerte auszuschöpfen. Aus diesem Grund hat Nexo eine ganzjährige Transparenz- und Governance-Initiative gestartet, zu der auch monatliche "Frag-mich-alles"-Sitzungen, ein Governance-Vorschlag und eine öffentliche Seite für Lizenzen und Registrierungen gehört.

Die Regulierungsbehörden binden das Ökosystem der Kryptowährungen in den bestehenden Rechtsrahmen ein. Nexo ist stolz darauf, eine Vorreiterrolle zu spielen es hält die höchsten Branchenstandards nicht nur ein, sondern übertrifft sie sogar und setzt dadurch die Messlatte für die gesamte Branche höher.

Über Nexo

Nexo ist das weltweit führende regulierte Finanzinstitut für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Wert und Nutzen von Kryptowährungen zu maximieren, indem es steuerwirksame Instant Crypto Credit LinesTM (Krypto-Sofortkreditrahmen), eine hochverzinsliche Earn on Crypto Fiat-Suite, einen Instant-Exchange-Service sowie ausgeklügelte Handels- und außerbörsliche Kompetenzen anbietet und gleichzeitig eine erstklassige Depotversicherung und äußerst strenge Sicherheitsmaßnahmen der Nexo Wallet bereitstellt. Nexo hat bereits mehr als 30 Milliarden US-Dollar von über 1.500.000 Nutzern in mehr als 200 Ländern abgewickelt.

Offizielle Website:https://nexo.io

Über Armanino LLP

Armanino LLP (www.armaninollp.com) ist eine der 25 größten unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsfirmen in den Vereinigten Staaten. Armanino bietet Unternehmen in den USA und weltweit ein integriertes Paket von Wirtschaftsprüfungs-, Steuer-, Unternehmensmanagement-, Beratungs- und Technologielösungen. Es unterstützt Anpassungen und Veränderungen seiner Kunden in jeder Phase ihrer Entwicklung, von der Gründung über die Phase schnellen Wachstums bis hin zum Verkauf eines Unternehmens. Armanino legt großen Wert auf intelligente Technologie und führt eine Cloud-Revolution im Bereich der Finanz-, Betriebs-, Vertriebs- und Compliance-Tools an, die die Art und Weise, wie Unternehmen Geschäfte tätigen, verändern. Das Unternehmen bietet seine globalen Dienstleistungen über seine Mitgliedschaft bei Moore Global, einer der weltweit größten Mitgliedsorganisationen im Bereich Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung, in mehr als 100 Länder an. Zusätzlich zu seinen Kernbereichen Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung unterhält Armanino seinen Geschäftsbereich AMF Media Group (www.amfmediagroup.com), eine Agentur für Medien- und Kommunikationsdienste. Seine Tochtergesellschaft Intersect Capital (www.intersectcapitalllc.com) ist ein unabhängiges Finanzplanungs-, Vermögensverwaltungs- und Lifestyle-Management-Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter "Real-Time Attest":

https://www.armaninollp.com/software/trustexplorer/real-time-attest/

