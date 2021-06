Zwar schwächeln die Reddit-Aktien in dieser Woche und kämpfen teils mit kräftigen Verlusten. Doch nach dem raketenhaften Anstieg sind es insbesondere die Hedgefonds, die mit den Aktien von GameStop, AMC, Bed Bath & Beyond, Clover Health und BlackBerry heftig im Minus liegen.Laut Insiderquellen der Financial Times brach der Hedgefonds Melvin Capital in diesem Jahr um 44,7 Prozent ein - und zu Jahresbeginn sah es zweitweise noch schlimmer aus. Es sind Verluste, die sich im Mai entgegen dem Trend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...