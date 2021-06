Guten Morgen, der DAX ist am Vortag erneut unter den 10er-EMA gerutscht und hatte im Tagestief 15.513 Punkte erreicht. In der Folge setzte der DAX zu einer Erholung an und konnte erneut bis zum 10er-EMA bei etwa 15.570 Punkte ansteigen. Es bildete sich wie bereits am Mittwoch eine bullishe Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Der DAX könnte seine Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...