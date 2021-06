Es handelt sich um einen weiteren Schritt in der Umsetzung der Asset-Light Strategie von Implenia.Dietlikon - SiteLog Infra GmbH, eine Tochterfirma der deutschen Zech Group, übernimmt von Implenia den Bereich Equipment and Technology Services (ETS) in Österreich. Es handelt sich um einen weiteren Schritt in der Umsetzung der Asset-Light Strategie von Implenia. SiteLog 14 Mitarbeitende, alle Maschinen und Geräte sowie den bestehenden Mietvertrag für das Grundstück. Implenia übergibt den Bereich...

Den vollständigen Artikel lesen ...