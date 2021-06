Hier erfahren Sie, was Sie am Freitag, den 11. Juni, wissen müssen: Die Märkte behalten die positive Stimmung bei und der Dollar bleibt trotz starker Inflationszahlen in seiner Range. Der Fokus verlagert sich auf das US-Verbrauchervertrauen sowie auf mögliche Fortschritte bei den Zweiparteiengesprächen. Eine Verzögerung der Wiedereröffnung in Großbritannien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...