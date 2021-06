So hart wie der Absturz vergangenes Frühjahr war, so schnell erfolgte der Rebound bei vielen Bankaktien. Aufgrund der besseren Konjunkturperspektiven verlief die Rallye der Branche in den USA stärker als in Europa. Besonders hervor sticht die Aktie von Wells Fargo. Die einstige Vorzeige-Bank und eine der Lieblingsaktien von Warren Buffett geriet schon 2016 durch einen Skandal in schweres Fahrwasser, dann kam die Pandemie. Mittlerweile läuft es aber wieder rund und Aktionäre kommen auf ihre Kosten. ...

