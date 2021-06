Analyse der Phase-2a-Studie HOPE-KIDS 1 in oraler Präsentation vorgestellt

Zwei Studien mit real world Daten zeigten nachhaltige Verbesserungen des Hämoglobins mit Oxbryta, im Einklang mit den Ergebnissen der Phase-3-Studie HOPE

SOUTH SAN FRANCISCO, Kalifornien, June 11, 2021vorgestellt, der vom 9. bis 17. Juni 2021 online stattfindet.

"Die Behandlung von jüngeren Patienten mit Sichelzellkrankheit mit Oxbryta lieferte ermutigende Ergebnisse. Dies bestärkt uns in der Überzeugung, dass Oxbryta einen positiven Einfluss auf eine breite Altersspanne von Menschen haben kann, die mit dieser verheerenden, lebenslangen Krankheit leben, indem es die Sichelbildung und Zerstörung der roten Blutkörperchen reduziert und dadurch zu einer Verbesserung bei Anämie und Hämolyse, den Hauptmerkmalen der Krankheit, führt", so Ted W. Love, M.D., Präsident und Chief Executive Officer von GBT. "Darüber hinaus sind wir erfreut über die wachsende Zahl an Belegen aus der Praxis, die den bedeutenden Nutzen von Oxbryta bei Patienten ab dem Alter von 12 Jahren zeigen. Zusammengenommen untermauern diese Daten unser Engagement, einen breiten Zugang für Patienten anzustreben. Sie verstärken auch unser Vertrauen in das Potenzial dieses innovativen Medikaments, die dringenden Bedürfnisse von Patienten mit Sichelzellkrankheit in den USA, Europa, dem Nahen Osten und darüber hinaus zu erfüllen."

Neue Datenanalyse der Phase-2a-Studie HOPE-KIDS 1 (verbale Zusammenfassung S260)

Eine neue Analyse der Daten von 45 Kindern mit SZK im Alter von 4 bis 11 Jahren, die an der offenen Phase-2a-Studie HOPE-KIDS 1 (GBT440-007) teilnahmen, zeigte, dass die Behandlung mit Oxbryta (1.500 mg oder gewichtsbezogenes Äquivalent in einer pädiatrisch geeigneten Formulierung) zu einer schnellen und nachhaltigen Verbesserung des Hämoglobins führte. Ein Anstieg des Hämoglobinwerts um mehr als 1 g/dL gegenüber dem Ausgangswert wurde bei 47 % der Patienten bereits nach zwei Wochen beobachtet und hielt über 24 Wochen an, was im Einklang mit den Ergebnissen bei Patienten ab 12 Jahren in der Phase-3-Studie HOPE steht. Gleichzeitig wurden auch Verbesserungen bei den Hämolyse-Markern beobachtet.

"Die potenziell lebensbedrohlichen Komplikationen der Sichelzellkrankheit sind das kumulative Ergebnis von Schäden, die durch die Sichelbildung und Zerstörung der roten Blutkörperchen verursacht werden und bereits in sehr jungen Jahren beginnen. Während es das Ziel ist, die Sichelzellkrankheit früh im Leben zu behandeln, um mögliche Langzeitfolgen zu verhindern, sind die derzeitigen therapeutischen Möglichkeiten für jüngere Patienten begrenzt und gehen nicht ausreichend auf die zugrundeliegende Ursache dieser verheerenden Krankheit ein", sagte Clark Brown, M.D., Ph.D., Leiter der klinischen Sichelzellforschung am Aflac Cancer and Blood Disorders Center of Children's Healthcare of Atlanta, einer der Hauptprüfer der Studie. "Die Ergebnisse der HOPE-KIDS 1-Studie stimmen mit veröffentlichten Daten überein, die bei Erwachsenen beobachtet wurden. Die neuen Daten unterstreichen somit das Potenzial von Oxbryta, bei Kindern ab 4 Jahren wichtige Vorteile zu bieten, und das bei einem vorteilhaften Sicherheitsprofil."

Die Ergebnisse bestätigen die Äquivalenz der gewichtsbasierten Dosierung bei Kindern im Alter von 4 bis 11 Jahren und der 1.500-mg-Dosis von Oxbryta bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren. Die mittlere Hämoglobinauslastung betrug bei Kindern im Alter von 4 bis 11 Jahren 26 %, was mit den Ergebnissen der Phase-3-Studie HOPE übereinstimmt. In der HOPE-KIDS 1- Studie wurde Oxbryta gut vertragen und es wurden keine neuen unerwünschten Sicherheitssignale festgestellt. Die am häufigsten gemeldeten, behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse waren vorübergehend und selbstlimitierend. Dazu zählten Durchfall (11%), Erbrechen (11%) und Hautausschlag (11%).

Reale Erfahrungswerte bei der Behandlung mit Oxbryta

Die Ergebnisse von zwei neuen Analysen der Praxiserfahrungen mit Oxbryta zeigen Verbesserungen des Hämoglobins, die im Einklang mit den Ergebnissen der Phase-3-Studie HOPE stehen. Letztere waren zuvor im The New England Journal of Medicineveröffentlicht worden.

Eine Analyse der Praxisergebnisse bei 77 Patienten mit SZK, die in einer Fallserie an einem einzigen Zentrum behandelt wurden (Abstract EP1209), zeigte, dass die Hämoglobinwerte nach der Behandlung mit Oxbryta um durchschnittlich 2 g/dL anstiegen, zusammen mit entsprechenden Verbesserungen der Hämolysemarker. Eine Hämoglobin-Antwort von mehr als 1 g/dL mit Oxbryta wurde bei 62 % der Patienten ohne den Einsatz von Hydroxyharnstoff und bei 87 % der mit Hydroxyharnstoff und Oxbryta behandelten Patienten beobachtet.



Das robuste hämatologische Ansprechen war mit einem verbesserten klinischen Status verbunden, der anhand der Bewertungsskalen "Clinical Global Impression of Change" (CGI-C) und "Patient Global Impression of Change" (PGI-C) gemessen wurde. Dabei handelt es sich um validierte Ergebnismessungen, die eine ganzheitliche Bewertung der Wirkung der Behandlung durch die Ärzte bzw. die Patienten ermöglichen. Es wurden nur wenige unerwünschte Ereignisse registriert. Sie konnten alle mit einer Dosisanpassung behoben werden. Das in dieser Analyse beobachtete Sicherheitsprofil entsprach der zugelassenen Kennzeichnung für Oxbryta.

Eine separate Studie (Abstract EP1206) gibt einen Überblick über das Studiendesign von RETRO, dem multizentrischen Register zur retrospektiven Datenerfassung und -analyse von GBT. Dieses wird die realen Ergebnisse bei bis zu 300 Erwachsenen und Jugendlichen mit SZK erfassen, die an zehn Standorten in den USA mit Oxbryta behandelt werden. Die Studie wird die medizinischen Aufzeichnungen für jeden Patienten ein Jahr vor und bis zu einem Jahr nach Beginn der Behandlung mit Oxbryta berücksichtigen und dabei klinische Ergebnisse, Daten zur Nutzung von Gesundheitsressourcen und Labordaten erfassen. Für 20 Patienten, die an der RETRO-Studie an einem einzigen Studienstandort teilnehmen, wurde bereits eine erste Analyse der Ergebnisse vorgelegt. Nach 12 Monaten Behandlung mit Oxbryta war es bei 50 % der Patienten zu einem Hämoglobinanstieg von mehr als 1 g/dL gekommen.



Derzeit läuft die Patientenregistrierung und Datenerfassung für die RETRO-Studie. GBT hat außerdem vor kurzem die vorausschauende PROSPECT-Studie gestartet, in die bis zu 750 Patienten an rund 25 Standorten in den USA aufgenommen werden sollen. GBT beabsichtigt, Daten aus diesen Registern zu sammeln, um ein besseres Verständnis der langfristigen Wirksamkeit und Sicherheit von Oxbryta zu gewinnen.

Über die Sichelzellkrankheit

Die Sichelzellkrankheit (SZK) betrifft mehr als 100.000 Menschen in den Vereinigten Staaten,1 geschätzt 52.000 in Europa2 und Millionen in der restlichen Welt insbesondere mit Abstammung aus Subsahara-Afrika.1 Sie betrifft ferner Menschen hispanischer, südasiatischer, südeuropäischer und nahöstlicher Abstammung.1 Die SZK ist eine seltene, lebenslang bestehende Erkrankung des Blutes, die sich auf das Hämoglobin auswirkt - ein Protein in den roten Blutkörperchen, das die Gewebe und Organe des Körpers mit Sauerstoff versorgt.3 Personen mit SZK haben aufgrund einer Genmutation ein verändertes Hämoglobin, das als Sichelzellhämoglobin bekannt ist. Durch einen Prozess, der als Hämoglobin-Polymerisierung bezeichnet wird, verformen sich die roten Blutkörperchen zu sichelförmigen, sauerstoffarmen und unflexiblen Gebilden.3-5 Der Prozess der Sichelzellbildung führt zu einer hämolytischen Anämie (erniedrigte Hämoglobinwerte durch Zerstörung roter Blutkörperchen) und Verstopfung von Kapillaren und kleinen Blutgefäßen, sodass die Versorgung des Körpers mit Blut und Sauerstoff behindert ist. Die reduzierte Sauerstoffversorgung von Geweben und Organen kann zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen, beispielsweise Schlaganfälle und irreversible Organschäden.4-7

Oxbryta (Voxelotor)-Tabletten

Oxbryta (Voxelotor) ist ein orales Medikament zur täglichen Einnahme für Patienten mit Sichelzellkrankheit (SZK). Oxbryta wirkt, indem es die Affinität des Hämoglobins für Sauerstoff erhöht. Da sauerstoffhaltiges Sichelzellhämoglobin nicht polymerisiert, hemmt Oxbryta die Polymerisierung des Sichelzellhämoglobins und damit die Ausbildung der Sichelzellen und die Zerstörung der roten Blutkörperchen - die primäre Ursache aller SZK-Patienten. Wir bei GBT glauben, dass Oxbryta durch seine Fähigkeit, eine hämolytische Anämie zu bekämpfen und die Sauerstoffversorgung des Körpers zu verbessern, das Potenzial hat, den Verlauf einer SZK zu ändern. Am 25. November 2019 erhielt Oxbryta die beschleunigte Zulassung der Food and Drug Administration (FDA) der USA zur Behandlung von SZK bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren.8

Als Bedingung für die beschleunigte Zulassung wird Oxbryta im Rahmen der HOPE-KIDS 2-Studie weiter geprüft. Dabei handelt es sich um eine konfirmatorische Studie nach Zulassung zur Messung der Flussgeschwindigkeit mittels transkranieller Dopplersonographie (TCD). Dabei wird die untersucht, durch die Therapie das Risiko für Schlaganfälle bei Kindern von 2 bis 15 Jahren zu senken.

Die FDA hat den dringenden Bedarf an neuen SZK-Therapien anerkannt und Oxbryta den Status Breakthrough Therapy, Fast Track, Orphan Drug und Rare Pediatric Disease zur Behandlung von SZK-Patienten zugesprochen. Außerdem wurde Oxbryta von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) der Status als Priority Medicine (PRIME) zuerkannt, während die Europäische Kommission Oxbryta als Orphan-Arzneimittel zur Behandlung von SZK eingestuft hat.

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat den Antrag von GBT auf Marktzulassung (Marketing Authorization Application, MAA) für Oxbryta in Europa zur Behandlung der hämolytischen Anämie bei SZK-Patienten ab dem Alter von 12 Jahren zur Prüfung angenommen. GBT plant außerdem, in den USA die Zulassungserweiterung für die potenzielle Anwendung von Oxbryta zur Behandlung von SZK bei Kindern ab 4 Jahren zu beantragen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Oxbryta darf nicht eingenommen werden, wenn die Patientin oder der Patient allergisch auf Voxelotor oder sonstige Bestandteile von Oxbryta reagiert hat. Eine Liste der Inhaltsstoffe von Oxbryta findet sich am Ende der Packungsbeilage. Oxbryta kann schwerwiegende Nebenwirkungen einschließlich schwerer allergischer Reaktionen hervorrufen. Bei Haut- bzw. Nesselausschlag, Kurzatmigkeit oder Schwellung des Gesichts muss die Patientin oder der Patient sich unverzüglich an einen Arzt wenden oder medizinische Nothilfe in Anspruch nehmen.

Patientinnen und Patienten, die Austauschtransfusionen erhalten, sollten mit ihrem Arzt über mögliche Probleme bei der Auswertung bestimmter Bluttests bei Einnahme von Oxbryta sprechen.

Zu den häufigsten Nebenwirkungen von Oxbryta zählen Kopfschmerzen, Durchfall, Bauchschmerzen (Unterleibsschmerzen), Übelkeit, Müdigkeit, Hautausschlag und Fieber. Diese Liste ist nicht erschöpfend.

Vor der Einnahme von Oxbryta sollte die Patientin oder der Patient ihrem Arzt alle medizinisch relevanten Informationen mitteilen, einschließlich Erkrankungen der Leber, oder ob sie schwanger ist oder eine Schwangerschaft plant (da nicht bekannt ist, ob Oxbryta das ungeborene Kind zu schädigen vermag) oder ob sie stillt oder dies plant (da nicht bekannt ist, ob Oxbryta in die Muttermilch übergehen oder den Säugling zu schädigen vermag). Patientinnen dürfen unter Behandlung mit Oxbryta und bis mindestens zwei Wochen nach der letzte Gabe nicht stillen.

Patientinnen und Patienten sollten ihren Arzt über alle eingenommenen Medikamente (verschreibungspflichtig oder frei verkäuflich), Vitamine und pflanzliche Ergänzungsmittel informieren. Manche Medikamente können die Wirkungsweise von Oxbryta beeinflussen. Oxbryta kann seinerseits aber auch die Wirkungsweise anderer Medikamente beeinflussen.

Patientinnen und Patienten sollten sich von ihrem Arzt über mögliche Nebenwirkungen beraten lassen. Nebenwirkungen können der FDA in den Vereinigten Staaten unter 1-800-FDA-1088 gemeldet werden. Sie können aber auch unter 1-833-428-4968 (1-833-GBT-4YOU) direkt an Global Blood Therapeutics gemeldet werden.

Ausführliche Informationen zur Verschreibung von Oxbryta finden Sie auf Oxbryta.com .

Über Global Blood Therapeutics

Global Blood Therapeuticsund folgen Sie uns auf Twitter unter @GBT_news.

