Das Photovoltaik Power Systems Program (PVPS) der Internationalen Energie Agentur (IEA) hat ein kostenloses Handbuch herausgegeben, das das Sammeln und Nutzen von solaren Strahlungsdaten vereinfachen soll. Der englischsprachige Ratgeber "Best Practices Handbook for the Collection and Use of Solar Resource Data for Solar Energy Applications" erscheint nun schon in der dritten Auflage. Er wendet sich an Unternehmen aus Projektentwicklung, EPC, Energieversorgung, Netzbetrieb und Finanzinvestition. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...