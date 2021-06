Die anziehende Inflation in den USA hielt den S&P 500 nicht von der Ausbildung eines neuen Allzeithochs ab. Der Future auf den S&P 500 wird am letzten Handelstag der Woche flach bei 4.238 Punkten gehandelt, nachdem der marktbreite Index am Vortag trotz der sich beschleunigenden US-Inflation auf einem neuen Rekordhoch schloss. Der Verbraucherpreisindex stieg im Mai um 5% im Jahresvergleich, so stark wie zuletzt im August 2008. Die Marktreaktion zeigt, dass sich die Anleger der Ansicht der Fed anschließen, ...

