Der Euro hat am Freitag im Frühhandel leicht gegen den Dollar zugelegt. Gegen 9 Uhr hielt der Euro mit 1,2181 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2184 Dollar festgesetzt.Zum Wochenausklang stehen nur wenige Wirtschaftszahlen auf dem Programm, die an den Märkten für Bewegung sorgen könnten. In den USA veröffentlicht die Uni Michigan ihr monatliches Konsumklima. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...