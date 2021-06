Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat den geldpolitischen Expansionsgrad nicht verändert und Marktteilnehmer davon überzeugt, auch zukünftig für günstige Finanzierungsbedingungen zu sorgen, so die Analysten der Helaba.Sie agiere mit ruhiger Hand. Die Risiken seien nun weitgehend ausbalanciert. Der Rentenmarkt habe die im Vorfeld erzielten Kursgewinne zunächst nicht halten können, was auch mit der oberhalb der Konsensschätzung liegenden US-Inflation zu erklären sei. Im Verlauf habe sich der Rentenmarkt aber wieder deutlich erholt und im Plus geendet. Trotzdem scheine das Potenzial für einen weiteren Anstieg begrenzt, denn auch hierzulande könne Inflation schnell wieder zum Thema werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...