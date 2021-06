Die am 7. Mai 2021 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN MA2AXS) mit dem Basispreis von 540 US-Dollar und Fälligkeit am 17.06.2022 auf eine steigende Aktie von NVIDIA zu setzen, schloss gestern zum Geldkurs von 16,54 Euro und lag mit 71 Prozent im Plus. Der Basiswert befindet sich noch in einem Aufwärtstrend, was ein Anpassen des Stop Loss Levels über dem Break Even Kurs bei 668,75 US-Dollar ermöglicht (14,85 Euro beim Optionsschein). NVIDIA (Tageschart in US-Dollar) (Quelle: www.tradesignalonline.com) ...

