Plug Power hat am Donnerstag Pläne für eine Wasserstoffproduktionsstätte in Camden County (Bundesstaat Georgia) vorgestellt. Mit der neuen Produktionsanlage wird das Servicenetz des Unternehmens auf die gesamte Ostküste der USA ausgeweitet. Das erste nordamerikanische Versorgungsnetz für grünen Wasserstoff rückt damit ein Stück näher.Sobald die Anlage in Betrieb ist, soll sie 15 Tonnen grünen Wasserstoff pro Tag aus erneuerbarer Energie produzieren. Der Wasserstoff wird dann in Transportanwendungen ...

