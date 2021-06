Swatch gehört zu den Top-Performern im Swiss Market Index (SMI). So hat der Schweizer Uhrenhersteller in den vergangenen zwölf Monaten rund 71 Prozent zugelegt und auch mit einem Plus von gut elf Prozent auf Monatssicht gehört man zu den besten vier SMI-Werten. Die Frage: Hat die Swatch-Rallye Aussicht auf Fortsetzung?Rückblick: Nach dem beispiellosen Absturz im vergangenen Frühling, als das Papier des weltgrößten Uhren-Herstellers auf ein Mehrjahres-Tief purzelte, profitiert die Swatch-Aktie nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...