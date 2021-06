DJ bbv beteiligt sich an Janusys AG

Luzern (pts014/11.06.2021/10:00) - Janusys AG geht aus der g&o cash systems GmbH hervor, einer Anbieterin für die Verwaltung und Überwachung von Bankensafes, intelligenten Postfächern und sicheren Schliess- und Zutrittssystemen. bbv ist an dem neuen Unternehmen beteiligt und intensiviert durch die Partnerschaft ihr Engagement in Banklösungen.

Zwischen bbv und g&o existiert bereits eine 20-jährige Zusammenarbeit. Zuletzt haben beide Unternehmen 2020 gemeinsam die goNet-Lösung für die Ansteuerungen von Schliessfächern entwickelt. Die Lösung ist bei mehreren Banken bereits erfolgreich in Betrieb. Daher ist die Erweiterung der Partnerschaft ein logischer Schritt: Die jeweiligen Kompetenzen der g&o und bbv werden in der Janusys AG für die goNet-Lösungen gebündelt, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

Elmar Ottiger, Geschäftsleiter von Janusys AG, freut sich auf die verstärkte Zusammenarbeit: "Dank dieser Partnerschaft können wir unsere Kräfte weiter ausbauen. Mit der Expertise der 300 Softwareentwickler/innen der bbv kann Janusys in Zukunft auch grössere Integrationsprojekte durchführen. Beispielsweise bei der Anbindung der Schrankfachsteuerung goNet an ein Banken-ERP oder ein Data Warehouse."

Philipp Kronenberg, CEO der bbv Gruppe, bestätigt dies: "Diese Partnerschaft ermöglicht es Kunden, das ausgeprägte Beratungs- und Implementierungs-Know-how der bbv mit der Banking-Expertise von Janusys zu kombinieren. Mit der Kooperation reagieren wir auf die gestiegenen Anforderungen an die Integration von Software in Gesamt-IT-Systemen sowie auf neue Märkte, denn auch ausserhalb von Bankensystemen ist goNet einsetzbar."

Der neue Firmenname Janusys ist eine Kombination aus Janus - Gott der Schlösser und Türen - sowie dem Wort System.

Über Janusys Janusys ist technischer Partner für Bankkunden und garantiert den reibungslosen Betrieb der Schliessfachanlagen und Zutrittssysteme mit Janusys-Produkten und dem Service in der Gesamtverantwortung. Janusys betreut Kunden im gesamten Produkte-Lebenszyklus von der Konzeptphase über die Entwicklung bis zur Produktion und Service & Wartung: http:// www.janusys.ch

Über bbv Software Services bbv Software Services AG ist ein Schweizer Software- und Beratungsunternehmen, das Kunden bei der Realisierung ihrer Visionen und Projekte berät und unterstützt. Von IoT-Systemen zu E-Commerce-Portalen, von IT-Strategie- und Innovationsberatung über Künstliche Intelligenz zu Data Science. Mit 300 Software-Ingenieuren und Beratern in der Schweiz, Deutschland, Griechenland und Vietnam stärkt bbv ihre Kunden in der digitalen Transformation von der Ideenfindung bis zum Markterfolg. Und das seit 25 Jahren erfolgreich . https://bbv.ch

