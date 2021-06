Der Impfstoff des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer schützt einer neuen Studie zufolge auch vor der zuerst in Indien aufgetretenen Corona-Variante Delta (B.1.617.2). Auch vor mehreren anderen Varianten wie beispielsweise der zuerst in Nigeria aufgetretenen Mutante B.1.525 schütze der Impfstoff, schreiben die Wissenschaftler um Pei Yong Shi von der University of Texas in Galveston im Fachjournal "Nature".Für die Studie untersuchten die Forscher 20 Blutproben von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...