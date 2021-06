Original-Research: MPH Health Care AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu MPH Health Care AG

Unternehmen: MPH Health Care AG

ISIN: DE000A289V03



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 11.06.2021

Kursziel: EUR75

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 75,00.

Zusammenfassung:

Die Q1-Haupkennzahlen spiegelten die Kurserholung der Beteiligungen wider, angeführt von einem 13%igen Anstieg der M1 Kliniken-Aktien im Berichtszeitraum. Dies führte zu einer starken J/J Verbesserung im Q1-EBIT auf EUR22 Mio. (Q1/20: EUR-88 Mio.). Der Vorjahreswert wurde durch starke Kursverluste der globalen Börsen in der Anfangsphase der Pandemie belastet. NAVPS kletterte zum Ende des ersten Quartals auf EUR52 (+11% YTD). Der Jahresbericht bestätigte die vorläufigen Zahlen, und wir sehen ein gutes Kurserholungspotenzial für M1, während CR Capital auf der Grundlage ermutigender Q1-Ergebnisse auf ein starkes Jahr zusteuert. Unsere Empfehlung bleibt bei Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von EUR75.

First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 75.00 price target.





Abstract:

First quarter KPIs reflected the share price recovery of the holdings led by a 13% gain in M1 Kliniken shares during the period. This propelled a strong Y/Y turnaround in Q1 EBIT to EUR22m (Q1/20: EUR-88m). Last year's figure was burdened by the rout of global bourses during the early stages of the pandemic. NAVPS climbed to EUR52 at the end of Q1 (+11% YTD). Full year reporting confirmed preliminary figures, and we see good share price rebound potential for M1, while CR Capital is primed for a strong year based on encouraging Q1 results. Our rating remains Buy with an unchanged EUR75 price target.







