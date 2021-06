FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 600 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES TRIFAST PRICE TARGET TO 155 (150) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 250 (215) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ASHTEAD GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 5018 (4750) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1300 (1200) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 350 (360) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 494 (529) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 2560 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 59 (54) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 230 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY REINITIATES AB FOODS WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 2900 PENCE - RBC RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 90 (85) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 68 (70) PENCE - 'NEUTRAL'



- BARCLAYS RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 600 (580) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CREDIT SUISSE RAISES AUTO TRADER TARGET TO 465 (430) PENCE - 'UNDERPERFORM' - LIBERUM RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 700 (660) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 625 (590) PENCE - 'NEUTRAL'



