In der Schlussphase der Präsidentschaftswahlen in Peru, in der die Nachzählung von rund 300.000 Stimmen auf ein Fotofinish zusteuert, ist der Sieg des linken Kandidaten Pedro Castillo in greifbare Nähe gerückt. Tatsächlich hat sich Castillo bereits zum Wahlsieger erklärt, was unter anderem die Tageszeitung "Die Welt" zu der Schlagzeile "Das Comeback des Marxismus" veranlasste. Angesichts eines solchen Horrorszenarios ...

Den vollständigen Artikel lesen ...