Google hat mit dem Projekt Firmina eine neue Unterwasserverbindung zwischen Nord- und Südamerika angekündigt. Es soll das längste Seekabel der Welt mit einseitiger Stromeinspeisung werden. Von der Ostküste der USA über Landepunkte in Praia Grande, Brasilien, und Punta del Este, Uruguay, soll die neue Unterwasserverbindung bis nach Las Toninas in Argentinien verlaufen. Das Firmina genannte Kabel soll das längste Kabel der Welt sein, das im Notfall vollständig mit einer einzigen Stromquelle an einem Ende des Kabels betrieben werden kann. Damit soll die Verbindung nahezu unkaputtbar ...

