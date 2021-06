Ruhig war es zuletzt um das Auto-Projekt "Titan" von Apple, doch nun sorgt eine weitere Personalie für Aufsehen. Der Tech-Riese hat einen früherer BMW-Manager mit E-Auto-Expertise angeworben. Was genau Apple in Sachen E-Auto plant, ist aber weiterhin ungewiss. Apple unterstreicht die Ambitionen im Autobereich mit der Verpflichtung des ehemaligen BMW-Managers Ulrich Kranz. In seinen 30 Jahren bei den Münchnern hat er unter anderem das Elektroauto i3 und den Hybridsportwagen i8 mitentwickelt. 2016 ...

