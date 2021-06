Die Bullen haben sich einlullen lassen und das wurde von den Bären zur Wochenmitte genutzt, um eine weitere Attacke zu reiten. Volatilität, Fragilität und Unentschlossenheit prägen weiterhin das Geschehen an den Aktienmärkten. In unserem Portfolio finden sich aktuell 22 Positionen. 18 Investments liegen im Plus, die durchschnittliche Rendite beläuft sich auf 45 Prozent. Bei den folgenden Engagements gibt es Neuigkeiten: Umweltbank, IBM und Deutsche Bank.

