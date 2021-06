Köln (ots) - Hohe Informationsdichte, gestalterische Qualität und ausgeprägte Funktionalität - für diese Ausrichtung erhielt der neue Markenauftritt von LED Technics Germany (LTG) in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Design - Corporate Brand" beim German Brand Award 2021 ein "Special Mention".Das Kölner Unternehmen entwickelt und produziert seit 2009 hocheffiziente LED-Beleuchtungssysteme für Industrie und Gewerbe. Neben der für die Licht-Branche ungewöhnlich hohe und stringente Designqualität über alle Kanäle, zeichnet sich insbesondere der neue Webauftritt durch seine Funktionalität aus. Da es die Produkte von LTG ausschließlich im Direktvertrieb gibt, spielt der Webshop im Markenerlebnis eine zentrale Rolle. Hier gibt es neben vielen technischen Informationen und konkreten Anwendungsbeispielen auch digitale Beratung und Tools wie Stromsparrechner, Ratgeber und Lichtplaner. Sie helfen dabei, die richtige LED-Beleuchtung für die jeweilige Anwendung auszuwählen sowie Kosten, Energieeinsparung sowie Amortisation zu errechnen. Dank der mobilen Version geht das auch problemlos von unterwegs oder direkt aus der Produktionshalle.Das Rebranding spiegelt den Anspruch von LED Technics Germany wider, technisch anspruchsvolle, praxistaugliche und individualisierbare Lichtlösungen im direkten Austausch mit dem Hersteller anzubieten. Die Award-Jury urteilte: "Im neuen Auftritt werden energieeffiziente Lichtlösungen wortwörtlich glanzvoll präsentiert. Dazu beraten Online-Leuchtenplaner und Stromsparrechner mit beispielhaften Amortisierungsplänen in einem neu erstrahlten Web-Shop. Neben Produkten und digitalen Tools werden die Werte und Hintergründe der noch jungen Marke, made in Germany, beleuchtet." Entwickelt und umgesetzt wurde der Auftritt von der Agentur ZweiPro.Pressekontakt:LED Technics Germany GmbHAndreas KreussGeschäftsführerKelvinstraße 33-0650735 Köln+49 221 99 88 55 - 0+49 152 542 628 61a.kreuss@led-technics-germany.dewww.led-technics-germany.dePressekontakt:Sturat KommunikationMeike Sturat+49 221 475 86 17+49 177 28 33 278m.sturat@sturat-kommunikation.deOriginal-Content von: LED Technics Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156499/4939135