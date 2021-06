(shareribs.com) London 11.03.2021 - Der Goldpreis bewegt sich am Freitag seitwärts, nachdem zuvor die Marke von 1.900 USD wieder erreicht wurde. Der US-Dollar tendiert um die Marke von 90 USD. Die weiter anziehende Inflation in den USA verstärkt das Fundament von Gold Die Verbraucherpreise in den USA sind im Mai um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Bereinigt um Lebensmittel und ...

