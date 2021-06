DJ Bundeskartellamt genehmigt Zusammenschluss von RTL und Super RTL

FRANKFURT (Dow Jones)--Die RTL Group darf den Fernsehsender Super RTL komplett übernehmen. Das Bundeskartellamt hat den Zusammenschluss freigegeben, wie die Behörde mitteilte.

Die Bertelsmann-Tochter RTL hatte sich mit der Walt-Disney-Tochter BVI Television Investments im März darauf geeinigt, die ausstehenden 50 Prozent an Super RTL zu übernehmen. Finanzielle Details nannten die Parteien nicht.

"Die Übernahme der Disney-Beteiligung an Super RTL durch die RTL Group führt nicht zu einer erheblichen Verschlechterung der Wettbewerbsbedingungen", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. RTL habe zwar zusammen mit Prosiebensat1 eine beachtliche Marktposition im Bereich Fernsehwerbung, so Mundt. Diese werde aber durch den Super-RTL-Deal nicht entscheidend verbessert. Denn RTL habe mit seiner 50-Prozent-Beteiligung an dem Sender bereits von dessen Werbeaktivitäten profitiert. Zudem könne von dem Ausscheiden Disneys auch eine "gewisse Förderung des Wettbewerbs ausgehen".

June 11, 2021

