Washington - US-Präsident Joe Biden empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 15. Juli im Weißen Haus in Washington. Das teilte das Weiße Haus am Freitagmorgen (Ortszeit) mit.



"Der Besuch von Bundeskanzlerin Merkel wird die tiefen bilateralen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland bekräftigen", hieß es in einer Mitteilung von Bidens Sprecherin Jen Psaki. "Die Staats- und Regierungschefs werden ihr Engagement für eine enge Zusammenarbeit bei einer Reihe gemeinsamer Herausforderungen erörtern, darunter die Beendigung der Covid-19-Pandemie, die Bewältigung der Bedrohung durch den Klimawandel und die Förderung des wirtschaftlichen Wohlstands und der internationalen Sicherheit auf der Grundlage unserer gemeinsamen demokratischen Werte."

