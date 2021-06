Insgesamt 25 Versicherungsagenturen waren in vier Kategorien für den OMGV Agentur Award 2021 nominiert. Nun wurden vier davon für ihre herausragende Online-Kommunikation ausgezeichnet. Der OMGV Agentur Award startete in diesem Jahr in seine zweite Auflage. Mit dem Preis zeichnen die Onlinemarketing Gesellschaft für Versicherungsvermittler (OMGV) und die Versicherungsforen Leipzig Versicherungsagenturen für ihr beispielhaftes Online-Marketing aus. Nun wurden die diesjährigen Gewinner aus dem Kreis ...

