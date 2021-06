Um 11:19 liegt der ATX TR mit +0.43 Prozent im Plus bei 7030 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +2.07% auf 40.725 Euro, dahinter AT&S mit +1.60% auf 36.575 Euro und Wienerberger mit +1.38% auf 33.03 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15586 (+0.09%, Ultimo 2020: 13719). Und wir schauen uns ja täglich die Meldungen von Nettoshortpositionen auf österreichische Aktien an in der FMA-Datenbank an. Und da ist seit 17.5. kein neuer Eintrag mehr dazugekommen. Auch fein. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.06.)

