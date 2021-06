Endlich ist es soweit: Die Nel-Beteiligung Everfuel startet mit der Wasserstoffbetankung in Norwegen. Die Station in Hvam (nordöstlich von Oslo) wurde als erste von zwei Betankungsstandorten in Betrieb genommen, die das Unternehmen im November 2020 erworben hat. Ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der grünen Wasserstoffbetankungsstrategie.In den vergangenen Wochen wurde die Funktionsfähigkeit der Wasserstofftankstelle erprobt. Nun sind Kunden dazu eingeladen, an den weiteren Tests der verschiedenen ...

