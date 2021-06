In der Schweiz gelten neben Aargau, Basel-Stadt, Basel-Land, Graubünden, Solothurn, Tessin, Zug und Zürich ab Sonntag auch die Kantone Bern und Thurgau nicht mehr als Risikogebiet.Berlin - Nach mehr als einem Jahr hebt die deutsche Regierung die Reisewarnung für touristische Reisen in Corona-Risikogebiete am 1. Juli auf. Das betrifft fast 100 Länder weltweit. «Nach langen Monaten des Lockdowns dürfen wir uns auf mehr Normalität freuen, das gilt auch für das Reisen», erklärte Aussenminister Heiko Maas am Freitag diesen Schritt. Die Regierung rät ab 1. Juli auch nicht mehr...

