DGAP-Ad-hoc: Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft: Norddeutsche Steingut AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Sacheinlage von 50,0 % der Anteile an der Kerateam KG



11.06.2021 / 16:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung Norddeutsche Steingut AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Sacheinlage von 50,0 % der Anteile an der Kerateam KG



Bremen, 11. Juni 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der Norddeutsche Steingut AG (ISIN DE0006770001) haben heute beschlossen, eine Sachkapitalerhöhung in Höhe von EUR 1.635.601,92 durch Ausgabe von 638.907 neuen Stückaktien im Rahmen der Ausnutzung von genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre durchzuführen. Zur alleinigen Übernahme der neuen Aktien wurde die Steuler-Fliesen GmbH zugelassen, mit der Verpflichtung ihre 50,0 %-ige Beteiligung an der Tochtergesellschaft Kerateam Fliesenproduktions und -vertrieb GmbH & Co. KG sowie ihre 50%-igen Anteile an der Kerateam Fliesenproduktions und -vertriebs Verwaltungs GmbH einzubringen. Infolge der Einbringung wird die Norddeutsche Steingut AG zukünftig die alleinige Gesellschafterin der Kerateam Fliesenproduktions und -vertrieb GmbH & Co. KG und der Kerateam Fliesenproduktions und -vertriebs Verwaltungs GmbH sein. Die Beteiligung der Steuler Fliesen GmbH an der Norddeutschen Steingut AG erhöht sich infolge der heutigen Kapitalerhöhung auf rund 90,2%.

Die heute beschlossene Kapitalerhöhung erfolgt als erster Schritt im Rahmen der am 14. Januar 2021 im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung bereits angekündigten formalen Neuorganisation des Norddeutsche Steingut Konzerns. Kontakt:

Norddeutsche Steingut AG

Alexander Lakos

Vorstand

Schönebecker Straße 101, 28759 Bremen

Tel. 0421/6262-206 11.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de