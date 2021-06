Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Botschaft des EZB-Rats war eindeutig: Der Inflationsanstieg ist unkritisch, so die Analysten der Helaba.Es gebe keinen Grund, den geldpolitischen Kurs zu verändern. Die EZB gebe die Zügel nicht aus der Hand.Wie zu erwarten - oder wie Kritiker meinen würden, zu befürchten gewesen sei - habe sich die EZB beim Thema Inflation demonstrativ entspannt gezeigt. Während parallel zur Pressekonferenz in Frankfurt die US-Teuerung mit 5% (!) veröffentlicht worden sei, habe Christine Lagarde die unkritischen Einmal- und Basiseffekte hierzulande betont und auf die ökonomischen Unterschiede zwischen den USA und dem Euroraum verwiesen. Den Akteuren an den Kapitalmärkten habe die EZB-Präsidentin erneut klar gemacht, dass sie nicht gedenke, die Kontrolle über Renditen und Risikoaufschläge abzugeben. ...

