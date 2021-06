Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Berichtswoche tagt das FOMC der FED, so die Analysten der Helaba.Klare Schritte in Richtung einer weniger extremen Geldpolitik werde das Gremium wohl erneut schuldig bleiben. Warum auch?Die US-Notenbank eiere schon seit einiger Zeit kommunikationstechnisch ziemlich herum. Niemand habe ihre historisch einmaligen Notfallmaßnahmen in der unmittelbaren Krise im letzten Jahr ernsthaft in Frage gestellt. Aber die US-Wirtschaft sei schon seit dem Sommer 2020 wieder auf Expansionskurs, die Arbeitslosenquote sei stärker gefallen als erwartet und die Teuerung sei deutlich höher. Die FED bleibe dennoch stur bei ihrer Zusage, den Leitzins bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag bei null festzunageln und, schlimmer noch, weigere sich, das massive Anleihekaufprogramm, das für die aktuell astronomisch hohen Wachstumsraten der Geldmenge verantwortlich sei, anzupassen. ...

