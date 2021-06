Freundlich haben sich Europas Börsen in das Wochenende verabschiedet. An den grossen Handelsplätzen legten die Kurse am Freitag zu.Paris / London - Freundlich haben sich Europas Börsen in das Wochenende verabschiedet. An den grossen Handelsplätzen legten die Kurse am Freitag zu. Die Aussicht auf ein Hochfahren der Wirtschaft nach der Corona-bedingten langen Zwangspause trieb die Märkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,75 Prozent auf 4126,70 Punkte vor auf ein weiteres Hoch seit Anfang 2008.

Den vollständigen Artikel lesen ...